Харьков готов принять беженцев с Донбасса - губернатор

В Харькове и области готовы принимать беженцев - граждан Украины - с временно оккупированных территорий. Об этом вчера, 21 февраля, сообщил на аппаратном совещании председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Мы готовы принимать наших людей, если в этом будет необходимость. Все службы мобилизованы, мы готовы к любым вызовам. В субботу проводили совещание по поводу возможности принятия людей с временно оккупированных территорий в Харьковской области. Соответствующие планы согласованы, мы также провели консультации с городом", - добавил губернатор.

Тем временем российские СМИ сообщают, что границу с РФ перешли более 61 тысячи жителей с востока Украины, их везут вглубь России, уже шесть российских регионов ввели режим чрезвычайной ситуации из-за беженцев с Донбасса.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что командование российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и представители российских оккупационных администраций активно распространяют ложную информацию и перешли к открытому запугиванию жителей ОРДЛО.

"Информационное пространство сейчас наполнено фейками, раскрывающими истинные намерения российской стороны. Когда российские марионетки запугивают людей наступлением нашей армии и призывают к эвакуации, это еще раз доказывает – они видят Донбасс безлюдным. Напротив. Украина хочет, чтобы на Донбассе наступил мир, чтобы как можно быстрее началось возрождение. Это наша земля, там живут наши люди. Мы не планируем никаких наступлений. Мы ценим каждую жизнь в отличие от русских войск, обстреливающих детские сады и школы. Это то, о чем не раз предупреждали мы и наши партнеры – российская сторона готовит разные инсценировки, чтобы оправдать свои преступления. Это проявление информационной войны. Еще раз обращаюсь к гражданам – не верьте фейкам и не бойтесь. Украинская армия готова дать отпор врагу, но будет действовать в рамках договоренностей и ни в коем случае не будет создавать опасности для людей", - сказал Резников.

Источник: sq.com.ua

Автор: Алина Дыхман

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