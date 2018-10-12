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Харьковчан забрали в армию

Харьковчан забрали в армию

Первую команду призывников осеннего призыва отправили со сборного пункта Харьковского областного военного комиссариата. Об этом сообщили в региональном медиацентре Минобороны в Харькове.

По словам военного комиссара Харьковского областного комиссариата Юрия Калгушкина, в ходе осенне-зимней призывной кампании, которая продлится до 31 декабря, 1150 ребят в возрасте от 20 до 27 лет отправят в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования.

Во время предыдущей призывной кампании из области отправили 1080 юношей.

Харьковчан забрали в армию

Харьковчан забрали в армию

Харьковчан забрали в армию

Источник: objectiv.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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