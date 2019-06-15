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Харьковские гвардейцы на учениях преодолевали водные преграды. ВИДЕО

Харьковские гвардейцы на учениях преодолевали водные преграды. ВИДЕО

Отдельный отряд специального назначения Восточного территориального управления принял участие в тактико-специальных учениях.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

По легенде учений, военные должны были найти и обезвредить вооруженную группу диверсантов.

С целью проверки слаженности и оперативности действий спецназовцы были приведены в высшие степени боевой готовности. Получив сигнал, они совершили марш в район проведения задач, где развернули командно-наблюдательный пункт.

Оценивали действия специального отряда представители Главного управления и Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины.

После встречи с агентурой и сбора оперативной информации было выявлено местонахождение правонарушителей. Для блокировки вооруженного врага гвардейцы прибыли, форсировав степные водоемы на БТР-4. Группа специального назначения провела штурм здания и ликвидировала условного противника.

Также на обучение были приглашены курсанты и преподаватели Национальной академии НГУ. Им было показано работу БТР-4 во время преодоления водной преграды.

Источник: sprotyv.info

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