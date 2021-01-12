Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:01
Просмотров: 94

Харьковских волонтеров приглашают принять участие в Национальном конкурсе

Харьковских волонтеров приглашают принять участие в Национальном конкурсе

Организаторы конкурса – Ассоциация благотворителей Украины.

Конкурс «Благотворительная Украина – 2020» проводится с целью популяризации благотворительности, меценатства и волонтерства, их организаций и эффективных практик. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Конкурс предусматривает участие благотворителей/волонтеров, которые оказывали благотворительную помощь для решения актуальных общественных проблем в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Подробнее https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/106447

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове нашли конфеты с наркотиками
Сегодня 08:42    292
Студент, которого в Богодухове сбил полицейский, – в коме
Сегодня 08:15    186
В Харькове будет всплеск заболеваемости коронавирусом - медики
Сегодня 07:57    460
Де у Харківській області найбільше людей захворіло на грип
Сегодня 07:30    134
Харьковчане должны за коммуналку астрономическую сумму
Сегодня 06:45    367
З вівторка в транспорті будуть видавати маски у разі потреби
Сегодня 06:18    172
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    249
Вимагання та одержання 22 тис. грн неправомірної вигоди — посадовцю повідомлено про підозру (ФОТО)
11.01.2021 09:02    176
Жители Люботина перекрывали трассу из-за повышения цены за газ
11.01.2021 08:33    190
В Харьковской области погода сдерживает нашествие грызунов
11.01.2021 08:06    404
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 