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Харьковских волонтеров приглашают принять участие в Национальном конкурсе
Организаторы конкурса – Ассоциация благотворителей Украины.
Конкурс «Благотворительная Украина – 2020» проводится с целью популяризации благотворительности, меценатства и волонтерства, их организаций и эффективных практик. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.
Конкурс предусматривает участие благотворителей/волонтеров, которые оказывали благотворительную помощь для решения актуальных общественных проблем в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.
Подробнее https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/106447
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков
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