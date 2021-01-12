Харьковских волонтеров приглашают принять участие в Национальном конкурсе

Организаторы конкурса – Ассоциация благотворителей Украины.

Конкурс «Благотворительная Украина – 2020» проводится с целью популяризации благотворительности, меценатства и волонтерства, их организаций и эффективных практик. Об этом сообщает пресс-служба ХОГА.

Конкурс предусматривает участие благотворителей/волонтеров, которые оказывали благотворительную помощь для решения актуальных общественных проблем в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Подробнее https://kharkivoda.gov.ua/ru/news/106447

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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