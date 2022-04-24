Харьковский городской голова Игорь Терехов поздравляет харьковчан с праздником Христова Воскресения

Дорогие харьковчане!

От всего сердца поздравляю вас с праздником Пасхи!

Обычно в светлые дни Воскресения Христова мы испытываем невероятный прилив сил, чувства радости, добра и любви. Этот праздник всегда придавал нам уверенности в будущем и веру в лучшее, был залогом духовного обновления, единения с Богом, родными и близкими. И самое главное – всегда воспринимался как торжество добра над злом, когда даже смерть не становится препятствием на пути восстановления справедливости.

В этом году мы будем отмечать Пасху в условиях войны, когда то самое зло пришло в наш дом и хочет нас уничтожить. Я искренне верю, что мы победим в это войне, и враг будет повержен. По-другому и быть не может, ведь правда на нашей стороне! Мы вместе отстаиваем свою жизнь и честь, свою свободу и свое будущее. Я знаю, что город Харьков, как и вся Украина, возродится подобно Христу и заживет нормальной, счастливой жизнью!

Я желаю вам стойкости, крепости духа и сил пережить все эти испытания. Пусть Господь хранит вас и ваши семьи, и пусть сбудется надежда на скорое победное окончание войны. Мира всем нам! Христос воскрес!

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