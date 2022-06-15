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Харківська область отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги від Уряду Польщі

Харківська область отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги від Уряду Польщі

До Харкова вчергове прибула польська гуманітарна допомога: цього разу це 50 контейнерів – майже 1000 тонн продуктів харчування тривалого зберігання для жителів області.

Нагадаємо, що допомога надійшла за сприяння Офісу Президента, Віцепрем'єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук із Урядом Польщі, зокрема за допомоги голови канцелярії Прем’єр-міністра країни Міхала Дворчика.

Польська гуманітарна допомога – це консерви, крупи, макарони, вода, чай, кава, цукор та багато інших найменувань продуктів.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ці продукти отримують громади області та жителі Харкова. Харчові набори будуть роздавати у відділеннях «Нової пошти» та «Укрпошти». Частину польської гуманітарки для подальшої роздачі харків’яни отримають в організації «Карітас-Спес-Харків».

Харківська область отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги від Уряду Польщі

Харківська область отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги від Уряду Польщі

Харківська область отримала черговий вантаж гуманітарної допомоги від Уряду Польщі

Источник: https://t.me/kharkivoda/5351

Новости портала «Весь Харьков»

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