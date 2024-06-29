Хто такий Ґевін Ньюсом, потенційний кандидат від демократів? 

Після дебатів різко зросли котирування на президентство губернатора - демократа Каліфорнії Ґевіна Ньюсома. Зараз їх оцінюють у майже 10%. Це де-факто єдиний можливий політичний кандидат, який може замінити Байдена. Мішель Обама, про яку теж говорять, все ж не політик і вона вперто відкидає таку можливість.

Молодий, але досвідчений. Йому 56 років, практично юніор за стандартами американської політики. Але він встиг 7 років відпрацювати мером Сан-Франциско (2004-2011), 8 років лейтенант - губернатором Каліфорнії (першим заступником по нашом), а з 2019 він сам губернатор Каліфорнії. 20 років на керівних посадах.

Походить з елітарної родини. Його батько - суддя, його прадід - один з засновників медичної школи у Стенфордському університеті, піонер нефрології. Через свою тітку він родич колишньої спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Проте через розлучення батьків дитинство в нього було непростим.

До політики активно займався бізнесом. На початку 90-х заснував виноробний бутик разом зі спадкоємцем мільярдера та другом сім’ї Гордоном Гетті в якості інвестора. Компанія виросла до управління 23 підприємствами, включаючи виноробні, ресторани та готелі.

Наш потенційний кандидат ще й медійник. Як віце-губернатор вів “Шоу Гевіна Ньюсома” з 2012 по 2013 рік. Також він був одним з перших ТОП-політиків, який став активно використовувати соціальні мережі.

А також - діджиталізатор. 2013 він написав книгу «Citizenville», яка присвячена використання цифрових інструментів для демократичних змін. 2013-2015 як віце-губернатор домігся створення двох діджиталізованих платформ для мешканців каліфорнії.

Притримується ліберальних поглядів. 2019 ввів мораторій на смертну кару на час свого губернаторства. Під час репресій Трампа проти мігрантів масово застосовував механізм помилування, щоб убезпечити від депортації політичних біженців. Виступає суворий контроль обігу зброї. У питанні абортів, який був маркерним на дебатах, обіцяв перетворити Каліфорнію на заповідник для абортів, щоб жінки з “республіканських” штатів могли скористатися своїми правами. Те саме - з правами ЛГБТК+. Підтримує екологічний порядок денний.

Підхід до соціальної політики - прагматичний. Важливим досягненням Ньюсома у Сан-Франциско стала ініціатива Care Not Cash, яка пропонувала догляд, підтримуюче житло, лікування від наркозалежності та допомогу від спеціалістів для бездомних замість прямої грошової допомоги від держави. Ця ініціатива викликала протести, але більшості містян сподобалася.

Скандали теж є.

1. Його жорстко критикували за непослідовну політику протидії коронавірусу, коли жорсткі обмеження поєднувалися з неспроможністю забезпечити високі темпи вакцинації. 2021 року зʼявилися розслідування, що адміністрація Ньюсома неправильно распорядился сукупно 30 млрд доларів, виплачуючи допомогу з безробіття особам, які не відповідають вимогам уряду. 2021 йому навіть загрожувало відкликання з посади, але минулося.

2. Ще одне розслідування виявило, що Фонд його дружини, акторки Дженніфер Сібель, отримав понад 800к доларів від корпорацій, які лобіювали свої інтереси в уряді штату. Ньюсом сказав, що не бачить тут конфлікту інтересів.

3. Ще є купа бруду з особистого життя - переважно сумнівні романи перед одруженням на Сібель 2008 року. Але то вже таке, давно минуле.

Президентські амбіції у Ньюсома є. Але переважно їх повʼязують з 2028 роком. У 2023 році Ньюсом запустив Кампанію за демократію, PAC для боротьби з «авторитарними лідерами» в США. Вважається, що це стане відправною точкою для можливої ​​кандидатури в президенти 2028. Він активно протидіяв ініціативам Трампа на посаді губернатора, а вже під час поточної кампанії вступав у запеклі суперечки з Де Сантісом та іншими республіканцями.

Зараз Ньюсом публічно підтримує Байдена. Але якщо демократи наважаться на заміну кандидата - то вибору в них вже особливо нема.

Джерело: https://t.me/yb_ua/5645

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