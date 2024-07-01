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Я знаю, що вже не молодий. Моя хода не така легка, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду... - Байден

Я знаю, що вже не молодий. Моя хода не така легка, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду... - Байден

Я знаю, що вже не молодий. Моя хода не така легка, як раніше, я не дискутую так добре, як раніше. Але я знаю, як говорити правду... Я обіцяю вам, що ми переможемо на цих виборах", — заявив президент США Джо Байден на передвиборчому мітингу в штаті Північна Кароліна.

Попри велику кількість матеріалів медіа про нібито обговорення заміни Байдена на іншого кандидата після дебатів, чинний президент обіцяє, що зробить все, аби перемогти Трампа.

Водночас речник передвиборчої кампанії Байдена Майкл Тайлер сказав журналістам, що розмови про заміну кандидата наразі не ведуться, адже "краще у нас буде одна погана ніч, ніж кандидат з поганим баченням того, куди він хоче повести цю країну".

Джерело: https://t.me/gruntmedia/46210

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