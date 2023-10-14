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Израильтяне изумлены небывалым откликом и однозначной поддержкой украинцев

Израильтяне изумлены небывалым откликом и однозначной поддержкой украинцев

Причем в недвусмысленных, резких, недипломатичных выражениях: вы правы, мочите их, точка.

Изумлены ещё и потому, что сами признаЮт - в случае Украины сам Израиль (а уж официальный-то!) периодически занимал позицию, граничащую со сливом.

"Мы-то с ними не очень, а они за нас ого вон как."

Ребят, во-первых, украинцы относятся к Израилю с симпатией. Не знаю, что там говорят вам, у нас на самом деле исторически сильно "еврейская" страна. Намного больше, чем россия

Хотя если вы можете прочитать этот текст без переводчика, вы и без меня можете знать.

И периодически возникающие моменты - с визами, Биби, Ривлином и обвинениями в антисемитизме воспринимаем с недоумением и раздражением. Сколько можно отбиваться от ршкиной пропаганды?

Во-вторых, как я уже писала несколько дней назад, к сожалению, сейчас наши с вами опыты стали очень похожи.

Украинцы, прочитав ваши новости прошлой субботы, не стали говорить, что этого не может быть, это недоразумение, кто-то кого-то недопонял и, наверное, СМИ сгустили краски. Ну не может же быть ТАКОЕ.

Украинцы сразу поняли, что всё происходящее - правда. Что все, конечно не так, как в новостях. А гораздо хуже. Что теперь у Израиля есть своя "Буча". Которую вы, конечно, назовёте по имени кибуца, где нашли больше всего ваших убитых детей.

Ну, мне так кажется.

То, что для остальной Европы сейчас шок и Средневековье (с) для нас - картины всего полуторагодичной давности.

И да, младенцу можно отрезать голову.

И сжечь заживо завтракавшего человека просто потому что он по другую сторону границы.

У нас нет отрицания, мы сразу знаем, как это.

Украинцы живут в этом всём с февраля 2022 года.

Часть украинцев - с марта 2014.

Поэтому то, как поняли вас мы - не поймет никто.

Разговаривая со своим терапевтом- израильтянкой, услышала от нее, что первым делом из всех ее иностранных знакомых ей написали именно украинцы.

- Потому что Украина лучше всего представляет, что у вас происходит.

И массовая мобилизация, и добровольцы, и огромные очереди из доноров крови, и безумие каких-то промышленных масштабов волонтерства, и танцы военных с оружием (я видела много видео), и заваливание едой и аплодисментами уезжающих воевать, и огромные денежные донаты, и объявления "кто узнает свою собаку, вывозим животных из разрушенного кибуца" - всё это мы понимаем шкурой, знаем до самых мелочей, вот в чем дело.

Первая, самая эмоциональная, т.н. "веселая" фаза войны.

Хотя веселья-то нет, но окситоцина хоть залейся.

Потому в массе своей и поддерживаем, и верим, и не тратимся на "всё не так однозначно, послушаем вторую сторону".

Не удивляйтесь, что Украина говорит:

- Je suis Israel.

Просто задайте им.

Джерело: https://www.facebook.com/zabava.krasava

Новости портала «Весь Харьков»

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