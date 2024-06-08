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Жорстка відсіч гібридним операціям рф збереже проукраїнський Європарламент

Жорстка відсіч гібридним операціям рф збереже проукраїнський Європарламент

Центр стратегічних комунікацій пояснює

6-9 червня громадяни держав ЄС обирають депутатів Європейського парламенту на наступні 5 років.

▶️ Європейський парламент – одна з головних інституцій ЄС, яка затверджує законодавчі ініціативи Єврокомісії та Європейської Ради, затверджує склад Єврокомісії та обирає її голову.

▶️ Саме Європейський парламент остаточно затверджує рішення ЄС, які стосуються України та її боротьби з агресією: пакети військової допомоги, санкції проти росії тощо.

▶️ Європарламент – це зріз суспільства ЄС, його настроїв, інтересів, пріоритетів. Європарламент 2019-2024 років був прихильним до України і принциповим щодо агресора.

▶️ росія активно втручається у вибори Європарламенту, щоб вплинути на результат і сформувати власне лобі з корумпованих, популістських і радикальних сил, які діятимуть на шкоду європейській єдності та Україні.

▶️ кремль ставиться до демократії як до вразливості, якою можна скористатися для досягнення своїх цілей. ЄС має покласти край таким спробам і жорстко протидіяти російським операціям впливу.

Джерело: https://t.me/spravdi/39197

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