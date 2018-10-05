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Кабмін дозволив міняти паспорти старого зразка на ID-картки

Кабмін дозволив міняти паспорти старого зразка на ID-картки

Кабінет міністрів України 3 жовтня дозволив громадянам держави обмінювати паспорти на посвідчення особи у вигляді картки, повідомляє прес-служба уряду.

Здійснити обмін можна буде з 1 листопада 2018 року.

Наразі паспорти нового зразка видаються лише у разі обміну паспорта замість втраченого або викраденого, а також особам, які досягли 14-річного віку та оформлюють паспорт вперше.

В уряді нагадали, що перший паспорт у вигляді ID-картки видається безкоштовно, в разі заміни чи відновлення посвідчення особи доведеться сплатити адміністративний збір у розмірі 279 гривень.

Заміна документів не обов’язкова. Відповідно до законодавства, видані раніше документи чинні до завершення строку їх дії.

Внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки в Україні почали видавати з 1 січня 2016 року.

Источник: radiosvoboda.org

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Темы: паспорт

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