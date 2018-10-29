Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Коммунальные тарифы в Украине постоянно растут. Для добросовестной части харьковчан, которые не смотря ни на что продолжают платить за ЖКХ, будет интересна эта информация.

Какие существуют способы оплаты ЖКХ, какой из способов оплаты коммунальных услуг выгоднее и поможет сэкономить время – на эти и другие вопросы вы найдете ответы в данном материале.

Здесь представлены преимущества и особенности всех способов оплаты коммунальных услуг в Харькове.

Единый расчетный центр

Оплатить все коммунальные платежи харьковчане могут с помощью единой общей квитанции, которая приходит ежемесячно каждому домохозяйству. Формированием данных квитанций в Харькове занимается ПАТ «Мегабанк». У данного банка есть единые расчетные центры, которые расположены практически на каждой станции харьковского метро.

Ознакомиться с адресами всех ЕРЦ можно по ссылке.

В единых расчетных центрах ПАТ «Мегабанк» оплата коммунальных услуг по общей квитанции проходит без дополнительной денежной комиссии.

Почтовые отделения

Один из самых старых и давно знакомый способ оплаты коммунальных услуг – это почтовые отделения. Оплату здесь принимают только наличными. Комиссия при оплате через почту отсутствует или может составлять не более 10 грн – в случае отсутствия договоров с коммунальными предприятиями.

Зачастую желающих оплатить коммуналку через почтовые отделения много, поэтому нужно быть готовым к очередям.

Один из недостатков данного способа: бумажная квитанция, в случае потери или порчи, не подлежит восстановлению.

Кассы банков

Оплатить коммунальные услуги можно и в кассах банков. Комиссия такого способа оплаты зависит непосредственно от самих банков и наличия заключенных договоров с коммунальными предприятиями. В среднем комиссия составляет от 0,5% (но не менее 3 грн) до 1,5% от суммы платежа.

Некоторые банковские учреждения своим клиентам предоставляют возможность оплатить коммуналку без комиссии.

Интернет

Мегабанк-онлайн и Приват24

Большинство харьковчан, умеющие пользоваться интернетом, используют или сервис Приват24, или ERC Мегабанк. Эти способы оплаты удобны тем, что не нужно стоять в очереди, а также можно произвести оплату в любое время суток. Именно эти банки заключили договора с большинством коммунальных предприятий Харькова. Поэтому здесь или комиссии нет вовсе, или она минимальная.

Онлайн-кабинеты на сайтах КП

Оплатить коммуналку харьковчане могут через личные онлайн-кабинеты на сайтах коммунальных предприятий, предоставляющих услуги. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайтах КП и пройти идентификацию.

Оплата через электронные кабинеты, как правило, проходит с использованием банковских карт.

Данный способ удобен тем, что создав личный кабинет, абоненту не нужно каждый раз вводить реквизиты платежей – данная информация уже будет отображаться на сайте.

Харьковоблэнерго (оплата за свет, электричество) : oblenergo.kharkov.ua, compassd.com.ua

Жилкомсервис (квартплата) : kvartplata.kh.ua/login

Харьковские тепловые сети (отопление, горячая вода) : hts.kharkov.ua

Харьковводоканал (холодная вода, канализация) : vodokanal.kharkov.ua

Газ : 104.ua

Вывоз мусора : musor.kharkov.ua

Онлайн-сервисы

Для оплаты коммунальных платежей можно использовать онлайн-сервисы и системы приема платежей: Portmone, iPay.ua, EasyPay, Plategka и др. В большинстве систем требуется регистрация и «присоединение» банковской карты.

Зачастую при оплате таким способом необходимо оплатить комиссию и/или абонплату за пользование сервисом. Комиссия рассчитывается в зависимости от суммы платежа или может быть фиксированной.

У большинства онлайн-сервисов есть мобильные приложения для всех операционных систем.

Банковские терминалы

Удобный и достаточно быстрый способ оплаты коммуналки – информационно-платежные терминалы, которые стоят практически в каждом большом магазине и отделении банка. Провести оплату через терминалы могут клиенты любого банка. Сделать это можно наличными и/или с помощью банковской карты.

Выездные кассы

Некоторые коммунальные предприятия создают выездные кассы. В частности, в КП «Харьковводоканал» есть мобильные бригады по сбору платежей. Здесь абоненты предприятия могут оплатить за услуги водоснабжения и водоотведения.

Оплата с помощью данного способа осуществляется только наличными.

С графиком работы выездных касс харьковчане могут ознакомиться в соответствующем разделе на сайте предприятия.

Источник: Мой город

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