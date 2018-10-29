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Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Коммунальные тарифы в Украине постоянно растут. Для добросовестной части харьковчан, которые не смотря ни на что продолжают платить за ЖКХ, будет интересна эта информация.

Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Какие существуют способы оплаты ЖКХ, какой из способов оплаты коммунальных услуг выгоднее и поможет сэкономить время – на эти и другие вопросы вы найдете ответы в данном материале.

Здесь представлены преимущества и особенности всех способов оплаты коммунальных услуг в Харькове.

Единый расчетный центр

Оплатить все коммунальные платежи харьковчане могут с помощью единой общей квитанции, которая приходит ежемесячно каждому домохозяйству. Формированием данных квитанций в Харькове занимается ПАТ «Мегабанк». У данного банка есть единые расчетные центры, которые расположены практически на каждой станции харьковского метро.

Ознакомиться с адресами всех ЕРЦ можно по ссылке.

В единых расчетных центрах ПАТ «Мегабанк» оплата коммунальных услуг по общей квитанции проходит без дополнительной денежной комиссии.

Почтовые отделения

Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Один из самых старых и давно знакомый способ оплаты коммунальных услуг – это почтовые отделения. Оплату здесь принимают только наличными. Комиссия при оплате через почту отсутствует или может составлять не более 10 грн – в случае отсутствия договоров с коммунальными предприятиями.

Зачастую желающих оплатить коммуналку через почтовые отделения много, поэтому нужно быть готовым к очередям.

Один из недостатков данного способа: бумажная квитанция, в случае потери или порчи, не подлежит восстановлению.

Кассы банков

Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Оплатить коммунальные услуги можно и в кассах банков.  Комиссия такого способа оплаты зависит непосредственно от самих банков и наличия заключенных договоров с коммунальными предприятиями. В среднем комиссия составляет от 0,5% (но не менее 3 грн) до 1,5% от суммы платежа.

Некоторые банковские учреждения своим клиентам предоставляют возможность оплатить коммуналку без комиссии.

Интернет

Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Мегабанк-онлайн и Приват24

Большинство харьковчан, умеющие пользоваться интернетом, используют или сервис Приват24, или ERC Мегабанк. Эти способы оплаты удобны тем, что не нужно стоять в очереди, а также можно произвести оплату в любое время суток. Именно эти банки заключили договора с большинством коммунальных предприятий Харькова. Поэтому здесь или комиссии нет вовсе, или она минимальная.

Онлайн-кабинеты на сайтах КП

Оплатить коммуналку харьковчане могут через личные онлайн-кабинеты на сайтах коммунальных предприятий, предоставляющих услуги. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайтах КП и пройти идентификацию.

Оплата через электронные кабинеты, как правило, проходит с использованием банковских карт.

Данный способ удобен тем, что создав личный кабинет, абоненту не нужно каждый раз вводить реквизиты платежей – данная информация уже будет отображаться на сайте.

Харьковоблэнерго (оплата за свет, электричество): oblenergo.kharkov.ua, compassd.com.ua

Жилкомсервис (квартплата): kvartplata.kh.ua/login

Харьковские тепловые сети (отопление, горячая вода): hts.kharkov.ua

Харьковводоканал (холодная вода, канализация): vodokanal.kharkov.ua

Газ: 104.ua

Вывоз мусора: musor.kharkov.ua

 

Онлайн-сервисы

Для оплаты коммунальных платежей можно использовать онлайн-сервисы и системы приема платежей: Portmone, iPay.ua, EasyPay, Plategka и др. В большинстве систем требуется регистрация и «присоединение» банковской карты.

Зачастую при оплате таким способом необходимо оплатить комиссию и/или абонплату за пользование сервисом. Комиссия рассчитывается в зависимости от суммы платежа или может быть фиксированной.

У большинства онлайн-сервисов есть мобильные приложения для всех операционных систем.

Банковские терминалы

Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Удобный и достаточно быстрый способ оплаты коммуналки – информационно-платежные терминалы, которые стоят практически в каждом большом магазине и отделении банка. Провести оплату через терминалы могут клиенты любого банка. Сделать это можно наличными и/или с помощью банковской карты.

Выездные кассы

Как оплатить коммунальные услуги в Харькове: все способы оплаты ЖКХ

Некоторые коммунальные предприятия создают выездные кассы. В частности, в КП «Харьковводоканал» есть мобильные бригады по сбору платежей. Здесь абоненты предприятия могут оплатить за услуги водоснабжения и водоотведения.

Оплата с помощью данного способа осуществляется только наличными.

С графиком работы выездных касс харьковчане могут ознакомиться в соответствующем разделе на сайте предприятия.

Источник: Мой город

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