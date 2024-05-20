Китай ввів санкції проти трьох американських оборонних компаній через продаж зброї Тайваню — Reuters.

Йдеться про General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security, яким відтепер заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.

Крім того, керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а також їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені. Відповідні обмеження оголосило міністерство торгівлі КНР.

Очевидно, що рішення є відповіддю Пекіна на запроваджені раніше Вашингтоном обмеження щодо низки китайських компаній та введення нових митних правил. В МЗС КНР на тлі погіршення стану економіки країни різко відреагували (https://t.me/znua_live/148517) на дії США.

Джерело: https://t.me/znua_live/149177

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