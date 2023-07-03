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Король Нідерландів Віллем-Александер попросив від імені королівської родини вибачення за рабство та работоргівлю, яке королівство практикувало в минулому

Король Нідерландів Віллем-Александер попросив від імені королівської родини вибачення за рабство та работоргівлю, яке королівство практикувало в минулому

У цей день в Амстердамі зібралися тисячі нащадків рабів з південноамериканської країни Суринам і карибських островів Аруба, Бонайре і Кюрасао, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди відзначення свята "Кеті Коті" (у перекладі з суринамської мови - "розірвання кайданів"), присвяченого 150-річчю з дня скасування рабства Нідерландами.

"Сьогодні я стою тут перед вами як ваш король і як член уряду. Сьогодні я прошу вибачення особисто", - сказав Віллем-Александер під гучні схвальні вигуки натовпу, пише агенція AFP.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/14000

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