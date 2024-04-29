В Польше прокомментировали возможное нападение рф

Глава МИД страны Радослав Сикорский заявил, что угроза для поляков со стороны рф реальна, добавив, что путин не остановится на войне в Украине, сообщает Politico.

«россия нападала на Польшу много раз за 500 лет нашей истории», - заявил он, добавив, что «совсем не удивится», если это произойдет снова.

Он отметил, что если Украина не выстоит, российские военные лишь усилят свои возможности для дальнейших завоеваний.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35082

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