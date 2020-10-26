Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отметили в ЦИК, 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал.

"Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, местные выборы в Украине будут признаны действительными несмотря на низкую явку. В целом результаты под сомнение поставить невозможно. Низкая явка не влияет на результаты выборов, законодательством не предусмотрен порог.

Агентство Телевидения Новости