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25.10.2020 20:23
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Объявлены результаты экзит-полов выборов мэра Киева

Объявлены результаты экзит-полов выборов мэра Киева

Кандидат от партии УДАР Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева с показателем в 45,93%. На втором месте - кандидат от партии ОПЗЖ Александр Попов  с 9,62%. 

Такие данные экзит-полов объявили в эфире программы Савика Шустера. 

На этот раз в мэры Киева баллотировались 20 кандидатов, в том числе 17 мужчин и три женщины. Только двое являются самовыдвиженцами, остальные 18 баллотировались от партий. 

Полный перечень кандидатов:

Виталий Кличко (партия УДАР), Сергей Притула (партия "Голос"), Ирина Верещук ( "Слуга народа"), Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевский"), Александр Попов (ОПЗЖ), Алексей Кучеренко ("Батькивщина" ), Александр Омельченко ("Единство"), Игорь Смешко ("Сила и честь"), Борислав Береза ​​("Эко партия Березы"), Анатолий Ильенко ( "Свобода"), Юрий Левченко ("Народовластие"), Виктор Петрук ("Волна"), Николай Томенко (" Родной край "), Сергей Гусовский (" За будущее "), Егор Фирсов (" Экологическая алтернативой "), Сергей Шахов (" Наш край "), Михаил Поживанов (СПЧ), Максим Гольдбар (самовыдвиженец) Елена Филонова ( "Сила вместе"), Диана Гранцева (самовыдвиженка). 

Напомним, что  экзит-полы Шустера  проведены в 12 городах в рамках совместного проекту студии Савика Шустера и телеканала "Украина-24". Для определения явки использованы инструменты социологической компании Liberty Report. Более 1500 интервьюеров работали на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получали данные от социологов. Опрос проводился путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта). Статистическая погрешность 1,9%.

Напомним, что партия Петра Порошенко "Европейская солидарность" своего кандидата не выдвигала и объявила о поддержке Кличко. Впрочем, сам столичный мэр отметил, что он и его политсила идут на выборы самостоятельно. 

Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, который ранее заявлял о намерении баллотироваться в мэры столицы, заявил, что решил не выдвигать свою кандидатуру

О том, что "Европейская солидарность" поддержит действующего мэра Виталия Кличко, который баллотируется от собственной партии УДАР, в интервью LB.ua сообщил председатель наблюдательного совета Института стратегических исследований и прогнозов Игорь Гринев.

По словам Гринева, лидер "ЕС" Петр Порошенко не рассматривал возможности выдвижения в мэры этого года. Баллотирования на выборах мэра столицы с Порошенко обсуждался еще в 2013-м.

В июне Петр Порошенко предлагал Кличко баллотироваться от "Евросолидарности", однако мэр отказался, отметив, что пойдет на выборы от своей политической силы.

 

Агентство Телевидения Новости

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