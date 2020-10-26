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В Харькове у здания ТИК и внутри огромные очереди и никакой дистанции

В Харькове у здания ТИК и внутри огромные очереди и никакой дистанции

Местные выборы и ночь подсчета голосов избирателей в Харькове позади, но после этого приходит время транспортировки избирательной документации от участковой избирательной комиссии в территориальную избирательную комиссию.

Как пишет ОО «ОПОРА», самая сложная ситуация наблюдается в Харьковской городской избирательной комиссии, которая должна принять документацию от 611 УИК.

По состоянию на 10 утра 26 октября, у здания ТИК и внутри фиксируются большие очереди.


Агентство Телевидения Новости

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