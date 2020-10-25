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25.10.2020 20:15
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На выборах мэра Харькова лидирует Кернес - экзит-пол

На выборах мэра Харькова лидирует Кернес - экзит-пол

В воскресенье, 25 октября, объявили результаты экзит-пола на выборах мэра Харькова, согласно которому на выборах мэра Харькова лидирует действующий глава города Геннадий Кернес.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола по заказу телеканала "Украина 24" и программы "Свобода слова Савика Шустера".

По данным экзит-пола, у действующего мэра Харькова 57,9% голосов. Далее идет Александр Фельдман от "ОПЗЖ" - 12,12%, Алексей Кучер от "Слуги народа" - 11,98%, Олег Абрамичев от "Евросолидарности" - 6,23% и Игорь Черняк от "Блока Светличной "Разом".

В Харьковский горсовет проходят "Блок Кернеса "Успешный Харьков" - 39,52%, "ОПЗЖ" - 16,99%, "Слуга народа" - 12,39%, "Европейская солидарность" - 9,17%, Партия Шария - 6,41%.

На выборы мэра баллотировались действующий глава Харьковского горсовета Геннадий Кернес от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", действующий глава Харьковской ОГА Алексей Кучер, Игорь Черняк от "Блок Юлии Светличной "Вместе", Александр Фельдман от "ОПЗЖ".

Бывший народный депутат Михаил Добкин объявил о снятии своей кандидатуры с выборов мэра Харькова.

Напомним, Кернеса выдвинули в мэры, несмотря на то, что сейчас он сейчас лечится от коронавируса в немецкой клинике. В окружении харьковского городского головы говорят, что состояние Кернеса улучшилось, и он идет на поправку.

 

Агентство Телевидения Новости

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