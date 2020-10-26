Низкая явка, новые бюллетени и карантин. Как голосовали в условиях пандемии харьковчане

Міряєм температуру, запускаєм определенную кількість людей, по 3 чоловіка до столу.

На входе - стоят антисептики, людям измеряют температуру и проверяют маски. Если термометр показал больше, чем 37,2 - избирателя проводят в отдельную кабинку, а всем, кто забыл маску - выдают ее бесплатно. Так начинается голосование в школе номер 96. Работа комиссии не похожа на прошлые годы не только из-за пандемии. Обычно именно в школе номер 96 голосует глава города Геннадий Кернес, однако в этом году он не приехал. Хотя здесь его ждали до последнего, даже говорят - телефоны приготовили для фото на память.

Юрий Чишкала, секретарь УИК:

Раніше тут же ж, я тоже був головою, його привозили, і телебачення багато було, голосували. Наскільки мені відомо, він в Німеччині, а хто його зна, може, на самольоті привезуть.

Еще одна новинка местных выборов -2020: проведение возле участков президентского соцопроса. Волонтеры, что его проводят, не имеют права заходить в помещение. Стоят у входа и предлагают ответить на 5 вопросов от гаранта. Среди них - мнение о свободной экономической зоне на Донбассе и использование медицинского каннабиса в Украине. Правда, не все избиратели спешат участвовать в этом опросе.

Александр, волонтер президентского опроса:

Треба відповісти "так" або "ні", галочка або хрестик. Якщо так - галочка, якщо ні - хрестик. Людина не повинна ставити ні підпис, ні ім'я.

Раиса, харьковчанка:

Эти вопросы, которые по поводу введения опитування, должен вводить кто? Парламент. А у нас что? Президент выносит, он превысил полномочия - это первое. Второе: эти опросы, они регулируют какой-то вопрос, что они вносят? Для чего это сделано?

Опросы от президента проводят и возле гимназии номер 6. А сам избирательный процесс - также с соблюдением требований, которые диктует коронавирусная пандемия. Голосующие говорят - взяли с собой маски и ручку, ждут перемен в регионе после местных выборов, некоторые - жалуются на сложные новые бюллетени.

Валерий, харьковчанин:

Отвратительно! Професором надо быть, чтобы разобраться с этими самыми.

Надежда, харьковчанка:

Готовились так как положено, маска, печатки, все хорошо. Если все будут соблюдать, все будет нормально, чтобы была дисциплина.

В этом году жители Харьковщины голосовали крайне неактивно. По данным ЦИК, явка избирателей в регионе - не более 32 процентов.

Александр Бинусов, глава УИК:

Дійсно повлияла епідеміологічна ситуація в Україні. На 13 годину у нас побувало 265 виборців. Процес голосування замідлився тим, що 4 бюлетені присутні, треба розібратися з ними людям, заповнити.

Наблюдатели общественной сети "Опора" констатировали: в целом, местные выборы в Украине носили законный характер. Но нарушения фиксировали по всей стране. На Харьковщине наблюдатели видели отсутствие бюллетеней для голосования и повреждение бланков, хулиганство на участках, использование агитации и тому подобное. Грубых нарушений со стороны волонтеров, проводивших президентский опрос, не было.

Николай Зинченко, координатор наблюдения "ОПОРА" за выборами в Харьковской области:

Стандартні порушення, коли виборці намагаються голосувати без паспортів, заходять в кабінку по двоє, фотографування бюлетенів. Опитування жодним чином не пов’язано з виборчим процесом. Вони до нього ніякого відношення не мають. Поки вони знаходяться за межами виборчих дільниць, порушень немає. Якщо заходять в приміщення для голосування: вони не можуть там знаходитися, це сторонні особи. Потрібно викликати поліцію.

Правоохранители зарегистрировали 272 сообщения о нарушениях избирательного законодательства на Харьковщине. Открыто 11 уголовных производств и составлено 5 административных протоколов.

Агентство Телевидения Новости