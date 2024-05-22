Молдова стала першою країною, з якою ЄС підписав безпекову угоду

Євросоюз і Молдова підписали угоду про безпекове партнерство, яку називають першим подібним документом для ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель.

Боррель зазначив, що угода з Молдовою є першою подібною для ЄС. Від імені Молдови документ підписав прем’єр-міністр Дорін Речан, з боку Євросоюзу – високий представник із закордонних справ і політики безпеки.

"Молдова – перша країна, яка підписала з ЄС угоду про партнерство у сфері оборони і безпеки. Це партнерство підсилить стійкість країни і дозволить разом реагувати на спільні для нас безпекові виклики, робити наші дії більш ефективними та починати співпрацю у нових сферах", – зазначив Боррель.

Підписання угоди анонсували минулого тижня.

Джерело: eurointegration.com.ua

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