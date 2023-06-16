Мова має значення

Немецкий язык был очень распространен в Штатах. На сегодняшний день потомками немецких иммигрантов считают себя почти 50 млн человек. Это больше, чем американцев английского происхождения. Практически в каждом городе выходила газета на немецком. В Нью-Йорке их было двенадцать.

Но в 1917 году США вступили в Первую мировую войну и говорить по-немецки стало непатриотично. Хот-дог стали называть хот-догом именно во время войны. До того он назывался «франкфуртер». Немцы начали менять фамилии: Шмидт превратился в Смита, Шнайдер — в Тэйлора, Мюллер — в Миллера. А многие штаты запретили публичное использование и изучение немецкого. В Огайо, Айове и Небраске преподавание немецкого было запрещено даже в частных школах. В 1923 году Верховный суд США отменил эти законы как противоречащие Конституции (процесс «Мейер против Небраски»). Однако отменить последствия антинемецкой истерии было уже невозможно.

Добила немецкий язык в Штатах Вторая Мировая война. Немецкий практически исчез из публичного употребления.

С русским языком сегодня происходит то же самое. Люди принципиально отказываются от русского языка — им отвратителен язык агрессора. Мы вчера целый час обсуждали эту проблему на курсе творческого мышления. И здесь бессмысленно говорить о том, что язык ни в чем невиноват и что огромное количество русских выступает против войны. Это сильнейшая психологическая травма.

Из обмена мнений:

— Я живу в США и меня начинает трясти при одном виде русских букв. Мне просто физически плохо от этого, я не знаю, что мне делать.

— Раньше во Львове свободно звучала любая речь. Сегодня никто не хочет говорить по-русски, когда на тебя летят русские ракеты.

— Мы с друзьями из Украины приняли решение теперь общаться только на английском языке.

— Мне говорят, давайте не будем ссориться и говорить про политику и обсуждать языки. А я этого не понимаю. Мне кажется, что это обязательно надо проговаривать. Только так можно бороться с травмой.

Из письма:

"Прямо сейчас родители моих друзей сидят на крыше дома недалеко от Херсонской области а вокруг них плавают трупы людей. И никакой помощи, потому что они не брали паспорта РФ, а по волонтерам с правого берега Днепра ведут огонь на поражение (с левого берега, занятого пока еще русскими войсками).

И вот это "Давайте говорить по-русски" и "Давайте не постить новости о войне" собранные в одном предложении - это не то, что контекст, это одна из фундаментальных причин войны.

Для меня фраза "говорите пожалуйста по-русски" звучит тысячей голосов людей, продвигавших этой фразой шовинизм, жестокость, нетолерантность и черстводушие, которое в конце концов и привело нас всех сначала к 2014 году, а затем и к 24 февраля.

Это голоса людей которые вывозили семью моего отца с Западной Украины. Это голоса людей, которые объясняли мне, что моего языка не существует и он был придуман в 19-м веке. Это голоса людей которые пытались поставить памятник Сталину в моем городе (я родом из Запорожья). Это голоса людей, которые убивали нас сначала зимой 2014 в Мариинском парке, а затем уже на всем востоке моей страны".

p.s.

Добавлю, что многим людям, прошедшим немецкие концлагеря, физически становилось очень плохо, когда они слышали немецкую речь.

А когда Германия начала платить Израилю компенсацию за Холокост, в тогда еще очень бедной стране проходили многотысячные демонстрации с требованием отказаться от "поганых" немецких денег. Все, что угодно, лишь бы никогда не слышать про Германию.

p.p.s.

Россия — что же ты, тв@рь, наделала.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

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