Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:09
Просмотров: 130

Мова має значення

Мова має значення

Немецкий язык был очень распространен в Штатах. На сегодняшний день потомками немецких иммигрантов считают себя почти 50 млн человек. Это больше, чем американцев английского происхождения. Практически в каждом городе выходила газета на немецком. В Нью-Йорке их было двенадцать.

Но в 1917 году США вступили в Первую мировую войну и говорить по-немецки стало непатриотично. Хот-дог стали называть хот-догом именно во время войны. До того он назывался «франкфуртер». Немцы начали менять фамилии: Шмидт превратился в Смита, Шнайдер — в Тэйлора, Мюллер — в Миллера. А многие штаты запретили публичное использование и изучение немецкого. В Огайо, Айове и Небраске преподавание немецкого было запрещено даже в частных школах. В 1923 году Верховный суд США отменил эти законы как противоречащие Конституции (процесс «Мейер против Небраски»). Однако отменить последствия антинемецкой истерии было уже невозможно.

Добила немецкий язык в Штатах Вторая Мировая война. Немецкий практически исчез из публичного употребления.

С русским языком сегодня происходит то же самое. Люди принципиально отказываются от русского языка — им отвратителен язык агрессора. Мы вчера целый час обсуждали эту проблему на курсе творческого мышления. И здесь бессмысленно говорить о том, что язык ни в чем невиноват и что огромное количество русских выступает против войны. Это сильнейшая психологическая травма.

Из обмена мнений:

— Я живу в США и меня начинает трясти при одном виде русских букв. Мне просто физически плохо от этого, я не знаю, что мне делать.

— Раньше во Львове свободно звучала любая речь. Сегодня никто не хочет говорить по-русски, когда на тебя летят русские ракеты.

— Мы с друзьями из Украины приняли решение теперь общаться только на английском языке.

— Мне говорят, давайте не будем ссориться и говорить про политику и обсуждать языки. А я этого не понимаю. Мне кажется, что это обязательно надо проговаривать. Только так можно бороться с травмой.

Из письма:

"Прямо сейчас родители моих друзей сидят на крыше дома недалеко от Херсонской области а вокруг них плавают трупы людей. И никакой помощи, потому что они не брали паспорта РФ, а по волонтерам с правого берега Днепра ведут огонь на поражение (с левого берега, занятого пока еще русскими войсками).

И вот это "Давайте говорить по-русски" и "Давайте не постить новости о войне" собранные в одном предложении - это не то, что контекст, это одна из фундаментальных причин войны.

Для меня фраза "говорите пожалуйста по-русски" звучит тысячей голосов людей, продвигавших этой фразой шовинизм, жестокость, нетолерантность и черстводушие, которое в конце концов и привело нас всех сначала к 2014 году, а затем и к 24 февраля.

Это голоса людей которые вывозили семью моего отца с Западной Украины. Это голоса людей, которые объясняли мне, что моего языка не существует и он был придуман в 19-м веке. Это голоса людей которые пытались поставить памятник Сталину в моем городе (я родом из Запорожья). Это голоса людей, которые убивали нас сначала зимой 2014 в Мариинском парке, а затем уже на всем востоке моей страны".

p.s.

Добавлю, что многим людям, прошедшим немецкие концлагеря, физически становилось очень плохо, когда они слышали немецкую речь.

А когда Германия начала платить Израилю компенсацию за Холокост, в тогда еще очень бедной стране проходили многотысячные демонстрации с требованием отказаться от "поганых" немецких денег. Все, что угодно, лишь бы никогда не слышать про Германию.

p.p.s.

Россия — что же ты, тв@рь, наделала.

Джерело: https://www.facebook.com/dmitry.chernyshev.5

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Олигархи снесут путина. Сказка
Сегодня 08:23    34
Украинское наступление продолжается на нескольких направлениях - Маляр
Сегодня 08:12    39
ISW: ВСУ добились успехов в продолжении контрнаступательных операций на ряде направлений
Сегодня 08:10    43
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:06    52
Нічна атака росії
Сегодня 08:03    65
Мастило з машинної зали Каховської ГЕС втекло та рухається у напрямку Чорного моря
Сегодня 08:02    55
«Если, короче, чё-то, поможешь, похоронишь? Просто за три дня 320 человек!» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:43    89
Книга «Дорогами Сковороди» тепер безкоштовно доступна в електронному вигляді
Сегодня 07:34    93
Головні новини 15 червня
Сегодня 07:33    92
Greenpeace опублікували свій звіт по катастрофі в Україні
Сегодня 07:25    116
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 