Надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня
Надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня у територіальних підрозділах Центру надання адміністративних послуг міста Харкова.
Як повідомили у ЦНАП, подати документи на ID-картку та закордонний паспорт можна буде в:
- Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144);
- ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);
- ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);
- ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).
Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі (за наявністю вільних місць).
Це можна зробити через:
- вебсайт
(https://dozvil.kh.ua/queue)
- сall-центр: 0-800-304-304 (безкоштовний багатоканальний).
Джерело: https://t.me/now_kharkov/30589