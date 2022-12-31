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Надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня

Надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня

Надання паспортних послуг відновлюють з 2 січня у територіальних підрозділах Центру надання адміністративних послуг міста Харкова.

Як повідомили у ЦНАП, подати документи на ID-картку та закордонний паспорт можна буде в:

- Регіональному центрі послуг (пр. Тракторобудівників, 144);

- ЦНАП Шевченківського району (пр. Науки, 17-а);

- ЦНАП Немишлянського району (пр. Петра Григоренка, 17);

- ЦНАП Київського району (вул. Чернишевська, 55).

Прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі (за наявністю вільних місць).

Це можна зробити через:

- вебсайт

(https://dozvil.kh.ua/queue)

- сall-центр: 0-800-304-304 (безкоштовний багатоканальний).

Джерело: https://t.me/now_kharkov/30589

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