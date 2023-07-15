Нам не потрібно створювати "український Моссад" - Буданов
Нам не потрібно створювати "український Моссад", все вже існує, — начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Reuters.
На запитання журналістів про те, чи має Україна якесь відношення до вбивств російських пропагандистів на території рф, Буданов відповів:
"Якщо ви маєте на увазі Моссад як організацію, яка відома тим, що усуває ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує".
Начальник української розвідки також сказав, що:
● Ми повністю програли інформаційну війну в 2014 році. Цю ведемо зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву;
● Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин має підтримку всередині росії;
● У нас є свої джерела. У найближчому колі путіна. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається;
● росіяни не припиняють спроб вбити мене, але все це марно.
Джерело: https://t.me/znua_live/102456