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Нам не потрібно створювати "український Моссад" - Буданов

Нам не потрібно створювати український Моссад - Буданов

Нам не потрібно створювати "український Моссад", все вже існує, — начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю Reuters.

На запитання журналістів про те, чи має Україна якесь відношення до вбивств російських пропагандистів на території рф, Буданов відповів:

"Якщо ви маєте на увазі Моссад як організацію, яка відома тим, що усуває ворогів своєї держави, то ми це робили і будемо робити. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує".

Начальник української розвідки також сказав, що:

● Ми повністю програли інформаційну війну в 2014 році. Цю ведемо зовсім по-іншому. І зараз росіяни програють інформаційну битву;

● Ватажок ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин має підтримку всередині росії;

● У нас є свої джерела. У найближчому колі путіна. Тому ми зазвичай знаємо, що відбувається;

● росіяни не припиняють спроб вбити мене, але все це марно.

Джерело: https://t.me/znua_live/102456

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