Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:47
Просмотров: 65

Навчальний рік 2022/2023 в Україні: що чекає на школярів з 1 вересня

Навчальний рік 2022/2023 в Україні: що чекає на школярів з 1 вересня

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, українці втратили не лише життя, близьких, житло, спокій, а й можливість повноцінно навчатися через загрозу ракетних, а у деяких регіонах і артилерійських обстрілів. Згідно опитуванню, традиційно навчатися готова лише частина населення.

Про це свідчить звіт Державної служби якості освіти України.

Так, Міністерством освіти та науки було запропоновано декілька варіантів проведення навчального процесу: дистанційно, офлайн (з відвідуванням шкіл) або мішаний формат, коли частково заняття будуть відбуватися онлайн, а частково офлайн. При цьому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у прифронтових ділянках буде проводитися онлайн-навчання.

У той же час, у деяких областях України пропонують відновити традиційне навчання – там, де рівень безпеки це дозволяє. Обов'язковою умовою навчання у школах є наявність надійного укриття, де діти, вчителі та працівники школи можуть знаходитися під час повітряної тривоги.

У зв'язку з дилемою, на початку серпня Державна служба якості освіти України та її територіальні органи провела опитування серед батьків, учнів та вчителів щодо того, якому формату навчання вони надають перевагу у 2022/2023 навчальному році. Отримані дані дозволили зробити висновом, що найбільш лояльно до очного навчання ставляться жителі західних областей. Зокрема, найвищим був показник у Закарпатській області – за відвідування шкіл проголосувало близько 56% опитаних батьків.

На противагу цьому показнику, у Південних областях (Одещина, Миколаївщина) та Східних (Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька область) перевагу дистанційному навчанню надають 51% та 64% опитаних батьків відповідно.

Навчальний рік 2022/2023 в Україні: що чекає на школярів з 1 вересня

Водночас, думка вчителів в цілому збігається з поглядом батьків на ситуацію: за відновлення відвідування шкіл у західних регіонах виступили 31% освітян, у центральному та північному по 18%, у південному 14%, а східному — 10%.

Навчальний рік 2022/2023 в Україні: що чекає на школярів з 1 вересня

Джерело: apostrophe.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Деградация и позор спецназа ГРУ
Сегодня 09:11    33
На користь Коломойського Верховний Суд України дозволив відібрати у державного ПриватБанку готель "Мир" у Києві
Сегодня 08:58    62
Користувачам “Дії” стали доступні нові документи та довідки
Сегодня 08:36    92
Шмигаль доручив КРАІЛ та Мінʼюсту вирішити питання із забороною 1xBet в Україні
Сегодня 08:15    101
Харків: інформація щодо ліквідації пожежі у триповерховому житловому будинку (станом на 07:00)
Сегодня 08:08    121
Найпотужніша від початку війни: Росія здійснила кібератаку на сайт «Енергоатома»
Сегодня 07:54    102
росія не готова говорити про відведення своїх військ з тимчасово окупованих територій України
Сегодня 07:45    121
Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова
Сегодня 07:42    160
Так сегодня выглядит Малая Рогань и разбитая техника орков (ФОТО)
Сегодня 07:36    137
10 хороших новин 17 серпня
Сегодня 07:30    131
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 