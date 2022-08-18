Навчальний рік 2022/2023 в Україні: що чекає на школярів з 1 вересня

Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України, українці втратили не лише життя, близьких, житло, спокій, а й можливість повноцінно навчатися через загрозу ракетних, а у деяких регіонах і артилерійських обстрілів. Згідно опитуванню, традиційно навчатися готова лише частина населення.

Про це свідчить звіт Державної служби якості освіти України.

Так, Міністерством освіти та науки було запропоновано декілька варіантів проведення навчального процесу: дистанційно, офлайн (з відвідуванням шкіл) або мішаний формат, коли частково заняття будуть відбуватися онлайн, а частково офлайн. При цьому, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у прифронтових ділянках буде проводитися онлайн-навчання.

У той же час, у деяких областях України пропонують відновити традиційне навчання – там, де рівень безпеки це дозволяє. Обов'язковою умовою навчання у школах є наявність надійного укриття, де діти, вчителі та працівники школи можуть знаходитися під час повітряної тривоги.

У зв'язку з дилемою, на початку серпня Державна служба якості освіти України та її територіальні органи провела опитування серед батьків, учнів та вчителів щодо того, якому формату навчання вони надають перевагу у 2022/2023 навчальному році. Отримані дані дозволили зробити висновом, що найбільш лояльно до очного навчання ставляться жителі західних областей. Зокрема, найвищим був показник у Закарпатській області – за відвідування шкіл проголосувало близько 56% опитаних батьків.

На противагу цьому показнику, у Південних областях (Одещина, Миколаївщина) та Східних (Харківщина, Дніпропетровщина, Запорізька область) перевагу дистанційному навчанню надають 51% та 64% опитаних батьків відповідно.

Водночас, думка вчителів в цілому збігається з поглядом батьків на ситуацію: за відновлення відвідування шкіл у західних регіонах виступили 31% освітян, у центральному та північному по 18%, у південному 14%, а східному — 10%.

Джерело: apostrophe.ua

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