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НАЗК перевіряє наявність конфлікту інтересів у заступника керівника ОПУ Шурми через СЕС його брата

НАЗК перевіряє наявність конфлікту інтересів у заступника керівника ОПУ Шурми через СЕС його брата

Відповідь на звернення групи депутатів опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

У ній Агентство повідомляє, що почало відповідний моніторинг.

Тим часом Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готує позапланову виїзну перевірку "Укренерго" через роботу ВДЕ на окупованій території Запорізької і Херсонської областей.

"Підставою для перевірки стало звернення ДП "Гарантований покупець" щодо можливого надання НЕК "Укренерго" до НКРЕКП та "ГарПоку" недостовірної інформації щодо даних комерційного обліку електричної енергії за період з 1 січня до 31 грудня 2022 року", — наголосили у комісії.

Джерело: https://t.me/znua_live/115568

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