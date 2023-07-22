Сегодня 08:49
Просмотров: 87
Небажання помирати на фронті обходитиметься росіянам ще дорожче, ніж раніше
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
Профільний комітет держдуми 20 липня ухвалив законопроєкт про підвищення штрафів для тих, хто проігнорує мобілізацію. Тепер за неявку до військкомату доведеться платити не 3 тисячі рублів ($33), а одразу 50 000 ($550).
Це фактично останні підготовчі заходи перед другою хвилею мобілізації. У терміново внесених поправках є вказівка на її приблизні строки: новий закон набирає чинності з 1 жовтня.
Небажання росіян брати участь у своїй же утилізації цілком зрозуміле. Але кремлівський режим чиїсь бажання, звісно, абсолютно не турбують.
Джерело: https://t.me/spravdi/31718
Темы: війна, могілізація, росія