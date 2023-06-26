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Немцев пугает "Альтернатива для Германии"

Немцев пугает Альтернатива для Германии

В случае назначения канцлера от пророссийской партии АдГ 15% немцев хотят эмигрировать из страны, - опрос

Многих немцев пугает перспектива назначения канцлером представителя правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", ныне находящейся на пике своей популярности.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения INSA для Bild.

Для многих людей в Германии идея канцлера от AдГ вызывает настоящий ужас: в репрезентативном опросе INSA (1002 респондента) 15% заявили, что эмигрируют, если канцлером станет представитель ультраправых.

59% опрошенных считают AдГ правоэкстремистской партией, 61% говорят, что их пугает возможное участие партии в правительстве, 46% считают, что участие AдГ в правительстве будет иметь негативные последствия для Германии (о положительных последствиях думают 23%).

#АдГ #Германия

Джерело6 https://t.me/infosprotyv/19208

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