Рубрика «А нас-то за чьто?!»

Участники прошедшего в Москве съезда подконтрольной Кремлю «молдавской оппозиции» жалуются роспропаганде, что по возвращении из России их нерадушно встретили на родине и прямо в аэропорту профилактировали спецслужбы Молдовы.

Этим жалобщикам стоит не жаловаться, а включить мозги.

Ориентировочно 20 октября в Молдове должны состояться президентские выборы, а также референдум о намерении вступить в ЕС. Кремль открыто готовится бороться с европейским курсом. Для этого формируют несколько «колонн».

Согласно доступной информации, проблема для Москвы в том, что кремлёвским кукловодам никак не получается слепить достойного оппонента Майе Санду. Если тенденции сохранятся, она уверенно выиграет выборы и подкрепится результатами референдума.

На случай, если завести лояльного кандидата через выборы не будет получаться, Кремль включит традиционный «план Б» - дестабилизацию. Попытается опрокинуть Молдову в хаос. Один из хрестоматийных приёмов разжигания и дестабилизации – «сакральная жертва».

Все, кто сейчас радостно ездит из Кишинева в Москву за мелкими плюшками, одновременно участвуют в кастинге на роль «сакральной жертвы». «Наилучшие» шансы у тех, кто постоянно кричит о репрессиях со стороны властей. Они сами формируют историю (пишут заготовку для своего некролога): «притесняли-притесняли, а потом совершили непоправимое»…

У россиян в Молдове становится меньше карт, и все они – экстремальные. Их пока спасало то, что проевропейской власти Молдовы до выборов не выгодно решать вопрос Приднестровья. А вот после переизбрания Санду на второй срок (подряд больше нельзя) контекст может поменяться.

Восстановить территориальную целостность страны – это хорошая амбиция для второго президентского срока. В Кремле наверняка об этом задумываются. И будут вынуждены что-то делать.

Не нужно лишний раз упоминать, что в Москве нет никаких сантиментов по поводу разменных фигур. От слова совсем. И все это знают. Массовая ликвидация «полевых командиров» в ОРДЛО руками ФСБ – прям как в книжках.

Когда оппозиционных молдовских «свинок» Кремль начинает усиленно «кормить» с руки, информационно «накачивать», это может привести совсем не к тем результатам, на которые «свинки» рассчитывают.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/398

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