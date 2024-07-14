Незалежний від світла інтернет: в Мінцифри порахували, як зросла кількість таких споживачів

В Україні 41% абонентів має підключення до інтернету, який працює незалежно від наявності світла, тобто на базі технології PON.

Про це повідомив директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик, передає Forbes.

За його словами, для порівняння, у жовтні 2023 року лише 37% абонентів в Україні мали стійкий до блекаутів інтернет. У Києві цей показник був 9%.

"Зараз по Україні це 41%", – зазначив він у коментарі виданню. Хоча для столиці цифри не змінилися.

Джерело: zn.ua

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