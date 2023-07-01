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Новая французская гиперзвуковая ракета

Новая французская гиперзвуковая ракета

Во Франции 26 июня успешно прошло первое испытание прототипа гиперзвукового боевого блока VMaX, являющегося частью усилий страны по созданию современных систем противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления вооружений Министерства вооруженных сил Франции (DGA).

Отмечается, что запуск был произведен с использованием геофизической ракеты в качестве разгонной части.

"Первый образец содержал на борту множество технологических инноваций. Его летное испытание, проведенное на очень сложной траектории большой дальности, стало беспрецедентной технической задачей, готовящей будущее национальной дорожной карты Франции в области гиперзвука", - говорится в сообщении.

Запуск аппарата прошел на испытательном ракетном полигоне DGA в Бискарроссе на юге Атлантического побережья Франции. В настоящее время проводится технический анализ многочисленных данных, собранных в ходе испытаний VMaX и необходимых для продолжения экспериментальных полетов.

Очевидцы опубликовали в Twitter фотографии следов, оставленных в небе во время испытаний.

Программа разработки гиперзвукового летательного аппарата VMaX стартовала во Франции в 2019 году. Страна заключила контракт с аэрокосмической компанией ArianeGroup по управлению программой VMаX, направленной на разработку демонстратора гиперзвуковых глайдеров.

Первоначально летные испытания прототипа были запланированы на 2021 год, однако из-за технических и бюджетных проблем первый полет был перенесен на начало 2023 года.

Гиперзвуковые боевые блоки - это беспилотные летательные аппараты, которые могут лететь со скоростью более 5 Махов (6000 километров в час) и способны нести обычную или ядерную боеголовку. Они запускаются с ракетоносителя на высоту в десятки километров, после чего направляются к цели на сверхзвуковой скорости.

В отличие от баллистических ракет, траектории которых фиксированы на старте, гиперзвуковые боевые блоки могут изменять направление на высокой скорости.

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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Темы: впк, франція

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