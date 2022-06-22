Ну, наконец-то появились честные признания россиян, что у них наступает ж...

Пока это одиночные заявления, но скоро это поймут все. Очень скоро. И действительно поймут все, без исключения. Жизнь поможет понять.

Известный российский эксперт и автожурналист Сергей Асланян в своем интервью очень пессимистичен по поводу перспектив российского авторынка и автопрома. Если коротко, то, по его мнению, новых западных и японских автомобилей вообще не будет, легальных продаж китайских и корейских тоже не будет, будут частным порядком гонять машины из Китая и ОАЭ, а сделать новые «Лады», «Москвичи» и «Волги» без иностранных партнеров не получится (потому что и советский автопром базировался на закупленных лицензиях и оборудовании). Асланян считает, что автомобильная Россия будет превращаться в Кубу. Несколько цитат:

«Мы теперь изгои, поэтому никаких «Тойот» RAV4 больше действительно не будет. Завод в России остановлен навсегда. А из-за рубежа поставок не будет уже в силу санкций. Поэтому последние машины в автосалонах — они действительно последние. И если кто-то хочет купить себе последнюю в жизни новую «Тойоту» — может купить ее сейчас за любые деньги».

«Новая комплектация уже называется в народе «Лада Гранта Ободранная». Но она очень нужна заводу, потому что «АвтоВАЗ» перестал заниматься производством автомобилей. Его социальная функция — это спокойствие трудовых ресурсов. Это госпредприятие, им руководят министр промышленности Мантуров и бывший министр транспорта Соколов. Их задача — сделать так, чтобы народ не бунтовал, а ходил на работу. И завод делает «Ладу Гранту» не потому, что она кому-то нужна, а потому, что заводу надо что-то делать».

«Поставки корейских автомобилей сейчас прекращены. Корейцы не будут делать ничего, пока им не разрешат. Хотя корейцам очень жалко уходить из нашей страны, потому что они надеялись, что пришли к нам всерьез и надолго».

«Китай не будет ничего поставлять, ни в коем случае. Здесь работают все те же самые пакеты санкций. Американцы свою позицию обозначили очень четко: санкции для всех, и даже для тех, кто напрямую не торгует с Россией. Если вы находитесь в торгово-экономических отношениях со Штатами, то вы не смеете ничего продавать русским, а также позволять им пользоваться вашими технологиями. Поэтому не будет никаких китайских машин. Все китайские заводы в России остановлены, они не работают, как бы нам не рассказывали обратное <…> Китай — крупнейший торговый партнер всех, крупнейший девелопер и крупнейший инвестор. Он не хочет терять эту роль и очень хочет зарабатывать. Huawei попробовал с Америкой потягаться — все это кончилось плохо. Поэтому никаких китайских поставок не будет. Может, тайком пару раз чего-нибудь привезут, огребут и успокоятся».

«Мы весь [советский] автопром кроили по такому сценарию: покупали завод за рубежом под ключ, привозили к себе модель, локализовывали и тем самым останавливались на точке развития этой машины. Например, «АвтоВАЗ». Мы купили машину 1966 года — на тот момент суперновинку, потому что в 1966-м мы находились на уровне АМФ-15, то есть автомобиля 1920–1925 годов. Но наступил 1970 год, а потом 1975-й, а потом 2022-й. А завод все делает по технологии 1966 года — это и есть технологический суверенитет».

По материалам: https://republic.ru/posts/104233

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