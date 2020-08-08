Оборонно-промисловий комплекс за стандартами НАТО: співпраця із ЄС та американськими оборонними підприємствами

Заступниця Міністра Світлана Панаіотіді провела зустріч із радником Посольства Латвійської Республіки в Україні Іреною Путниня, офіційним представником американської компанії «Vairog U.S.» в ЄС Друвісом Клейнсом та Почесним консулом Латвійської Республіки в м. Запоріжжя Юрієм Підгорним.

Важливо, що захід відбувся за участю представників Державного підприємства «Укрінмаш», які наразі активно шукають нові можливості для реалізації власної продукції та виходу на новий рівень міжнародного співробітництва.

У ході зустрічі обговорено існуючі пропозиції компанії «Vairog U.S.», які доцільно розглядати вже зараз, а також окреслені варіанти можливих фінансових і технічних інвестицій у спільне виробництво в Україні продукції певної номенклатури.

Учасники окреслили подальші практичні кроки, які в перспективі забезпечать ефективну співпрацю вітчизняних профільних підприємств з компанією «Vairog U.S.».

«Ми вдячні Латвії за постійну підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України! Розгортання підприємствами вітчизняного оборонно-промислового комплексу спільного виробництва окремих виробів за стандартами НАТО сприятиме ефективному виконанню заходів його реформування та досягненню критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в Організації Північноатлантичного договору» – зазначила Світлана Панаіотіді.

Источник: me.gov.ua

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