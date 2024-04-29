В Foreign Affairs вышел материал с заголовком "Европа - но не НАТО - должна отправить войска в Украину"

(https://www.foreignaffairs.com/ukraine/europe-not-nato-should-send-troops-ukraine)

Смотрите, ещё в начале марта идея отправки войск в Украину вызывала нервный тик в западных СМИ. Мы с вами разбирали материал Politico (https://t.me/ToBeOr_Official/14544) с посылом, мол, посмотрите, что натворил Макрон, посеял раздор среди союзников, стало только хуже.

И вот спустя полтора месяца Foreign Affairs твёрдым голосом заявляет - ну, вообще-то идея Макрона правильная, пора.

Естественно, как тот материал Politico, так и этот Foreign Affairs - это авторские мнения, на основании которых нельзя судить об общественном мнении. Но они вносят свой вклад в популяризацию той или иной точки зрения. В нашем случае - в "нормализацию" идеи об отправке войск в Украину, которая ещё недавно казалась немыслимой.

Некоторые тезисы:

● Смена дискуссии. <...> Ранее, когда москва угрожала эскалацией, а Берлин и Вашингтон отвечали лишь действиями, нацеленными на деэскалацию, это работало в пользу москвы. Сейчас Европа сама перешла к угрозам, и россии очень некомфортно в таком положении.

● Слишком много политиков и экспертов в США и Европе предупреждали, что введение войск в Украину приведёт к Третьей мировой - де-факто они лишь дублировали путинские тезисы. В реальности отправка европейских войск будет нормальным ответом в таком конфликте.

● Помимо практической роли, которую сыграли бы европейские войска (обучение украинских военных, охрана границы с Беларусью, ПВО, защита правобережной Украины - в зависимости от принятого решения), они бы подняли боевой дух украинцев и дали бы им гарантию, что будущее страны - в Европе.

● Украина делает всё, что может, но ей нужна помощь. <...> Присутствие европейских войск не усилит эскалацию, напротив, это предотвратит конфликт от распространения и ещё большего ущерба украинской экономике и инфраструктуре.

● Европейским лидерам не нужно следовать диктату всё более ненадёжных Соединённых Штатов о том, как вести войну в Украине - они сами должны принимать решения как обеспечить свободу и безопасность континента. Европа должна сделать всё, чтобы защитить своё будущее, и начинается это с победы Украины в войне.

(Очень дерзкий пункт. Ещё никто так откровенно не обвинял Америку в ненадёжности и навязывании Европе политики по деэскалации и умиротворению россии. Я бы сказал, что обвинение всё же утрированно, так как Европа сама по итогам 30-летнего периода после Холодной войны не была в состоянии предложить россии что-то кроме политики умиротворения и деэскалации. Но в то же время, если бы не полугодичная задержка помощи Украине, никто бы не посмел бросить слово в сторону Америки. Даже несмотря на то, что помощь в итоге была принята, это всё равно неизгладимым образом сказалось на репутации США и пошатнуло их авторитет).

Что ж, очень хорошо и спасибо авторам: Алекс Краузер, Джахара Матисек, Филлипс П. О'Брайен.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14973

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