Очередной корабль НАТО зашел в Одессу: ФОТО

Сегодня утром в Одесский морской торговый порт зашел натовский корабль. В 9:30 возле 16 причала морвокзала ошвартовался французский тральщик M653 Capricorne.

Об этом пишет "Думская".

Корабль прошел через черноморские проливі и вошел в Черное море 21 марта. Это уже второй визит корабля НАТО нечерноморских стран в Одессу в этом году. Первым 25 февраля заходил американский ракетный эсминец DDG75 Donald Cook.

Цель захода - поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Корабль пробудет в Одессе до 26 марта. В рамках визита запланированы учения с кораблями ВМС Украины по программе PASSEX.

"Каприкорн" не впервые в Черном море - в начале июля 2006 гостил в болгарской Варне и провел обучение в составе большой группы кораблей (США, Испания, Италия, Греция, Германия, Израиль).

Тральщик относится к минным охотникам класса Eridan. Вошел в состав ВМС Франции в августе 1987 года. Полное водоизмещение 625 тонн. Длина 52 метра, ширина 9, осадка 3,8 метра. Максимальная скорость на дизельном двигателе - 18 узлов, при патрулировании на электромоторах - 7 узлов. Экипаж состоит из 49 человек (5 офицеров).

Корабль оснащен двумя самоходными подводными аппаратами для поиска и уничтожения мин PAP-104 Мод4 и Bofors Double Eagle Mк2. Артиллерийское вооружение - 20 мм пушка Giat 20F2 и три пулемета. На борту также радиолокационная станция и гидроакустические система.

Источник: prm.ua

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