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Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин

Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин

Ограничения на выезд за границу будут касаться только мобилизованных женщин, - представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский

«Что касается ограничения на выезд за границу для военнообязанных женщин, то такое ограничение будет касаться исключительно женщин, которые уже мобилизованы, в соответствии с теми или иными мобилизационными задачами. Поскольку эти женщины, приобретя статус военнослужащих, приобретают соответствующие права и ограничения», - отметил Вениславский в комментарии РБК.

Что касается женщин, которые будут поставлены на военный учет, то, по его словам, никаких ограничений в их выезде нет и этот вопрос не рассматривается.

Джерело: https://t.me/u_now/111527

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