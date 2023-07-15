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Оксану Забужко та Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції

Оксану Забужко та Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції

Оксану Забужко та Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції

Українську письменницю Оксану Забужко та військовослужбовця, режисера Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції.

Про це повідомив посол Франції в Україні.

Це найвища нагорода Франції, заснована у 1802 році за прикладом лицарських орденів. Її присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

Минулого року Орден отримала Ліна Костенко. Серед українців, що також удостоєні цієї відзнаки — художник Іван Айвазовський, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк, український філософ Мирослав Попович та інші.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34841

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