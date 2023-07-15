Оксану Забужко та Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції

Українську письменницю Оксану Забужко та військовослужбовця, режисера Олега Сєнцова нагородили орденом Почесного легіону Франції.

Про це повідомив посол Франції в Україні.

Це найвища нагорода Франції, заснована у 1802 році за прикладом лицарських орденів. Її присуджує президент за військові або цивільні заслуги.

Минулого року Орден отримала Ліна Костенко. Серед українців, що також удостоєні цієї відзнаки — художник Іван Айвазовський, президент Українського католицького університету Борис Гудзяк, український філософ Мирослав Попович та інші.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/34841

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