Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:09
Просмотров: 15

Опитування: понад половина українців вважає, що вступ до НАТО – найкраща гарантія безпеки

Опитування: понад половина українців вважає, що вступ до НАТО – найкраща гарантія безпеки

Позаблоковий статус України підтримують 26% громадян

51% українців вважає, що найкращим варіантом гарантування безпеки для України був би її вступ до НАТО, йдеться в опитуванні фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. Автори дослідження наголошують, що це – найвищий відсоток за весь час проведення опитувань.

Позаблоковий статус України підтримують 26%, а 6% вважають, що потрібний військовий союз з Росією та країнами СНД.

Згідно з дослідженням, майже дві третини населення (64%) вважають, що головним інтеграційним напрямом України має бути вступ до ЄС. Вступ до Євразійського економічного союзу підтримують 13%, ще 23% певної думки з цього питання не мають.

Опитування проводили з 13 до 18 грудня в усіх регіонах України за винятком анексованого Росією Криму та непідконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей. У дослідженні взяли участь 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Укрзалізниця підписала меморандум з Китаєм щодо розвитку вантажних перевезень
Сегодня 08:12    53
Херсонский морской порт сдали в концессию
Сегодня 07:10    91
80% українців вважають, що керівництво країни і чиновники зобов'язані говорити українською в робочий час, - опитування
Сегодня 06:42    73
Измена или победа? В "Нафтогазе" объяснили снятие арестов с имущества "Газпрома" в Евросоюзе
Сегодня 06:06    140
Благотворительных взносов в больницах не будет, - Скалецкая
21.01.2020 10:19    412
Один из крупнейших украинских банков слил в сеть персональные данные своих клиентов
21.01.2020 09:34    502
"ЗСУ повинні бути готові": Кривонос про силове звільнення Донбасу
21.01.2020 09:23    167
Цена продуктовой корзины украинца равна почти половине минимальной зарплаты — исследование
21.01.2020 09:02    157
Министр иностранных дел анонсировал открытие нового украинского посольства
21.01.2020 08:24    115
Украина опустилась в рейтинге по дешевизне интернета
21.01.2020 08:15    130
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 