Оприлюднено умови прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2021 році

30 жовтня на сайті Міністерства освіти і науки України опубліковано наказ про затвердження Умов прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 2021 році. Документ містить певні новації, які мають зробити вступ більш прозорим та комфортним.

Зокрема, вступники на основі повної загальної середньої освіти зможуть оцінити свої шанси ще до подачі документів – їм надається можливість спочатку скласти вступні іспити, творчі конкурси, а вже потім подавати документи до обраного закладу.

До того ж при вступі на основі освітньо-кваліфікаційного рівня співробітника, у разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання, бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25%.

Також Умовами передбачено продовження періоду проведення вступних іспитів для вступників на основі базової загальної середньої освіти. Це дозволить закладам більш гнучко підійти до організації вступної кампанії, з дотриманням всіх протиепідеміологічних заходів.

На 2021 рік передбачено додатковий прийом документів для здобуття фахової передвищої освіти за контрактною формою (у разі, коли з поважних причин вступники не змогли вчасно подати документи). Крім того, роботодавці зможуть тепер направляти до закладів фахової передвищої освіти на контрактне навчання групи своїх співробітників протягом усього навчального року.

Планується, що у 2021 році вступна кампанія до закладів фахової передвищої освіти розпочнеться наприкінці червня.

Источник: mon.gov.ua

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