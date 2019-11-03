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Партія Brexit пропонує прем'єру Британії альянс в обмін на відмову від угоди з ЄС

Партія Brexit пропонує премєру Британії альянс в обмін на відмову від угоди з ЄС

Лідер партії Brexit Найджел Фарадж дав Консервативній партії прем’єра Бориса Джонсона два тижні на створення передвиборного альянсу і попередив про наслідки у разі відмови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Фарадж розкритикував Джонсона за "спробу продати старий мотор" і закликав його відмовитися від нової угоди про Brexit, тому що "нічого не змінилося - це жахливий договір про капітуляцію Терези Мей".

Лідер партії Brexit встановив крайній термін в два тижні для того, щоб Джонсон погодився на об'єднання і відмовився від угоди. Якщо ж прем'єр не погодиться, то Фарадж поклявся вести жорстку боротьбу за кожне місце в Англії, Шотландії та Уельсі.

"Я скажу це Борису Джонсону: відмовтесь від угоди, тому що це не Brexit, відкиньте угоду, тому що мине декілька тижнів і люди дізнаються, нащо ви підписалися, їм це не сподобається", – заявив Фарадж.

На його думку, альянс може забезпечити більшість для партій, які підтримують Brexit.

Як відомо, у день, коли Велика Британія мала залишити Європейський Союз, в країні почалася передвиборна кампанія перед достроковими парламентськими виборами 12 грудня.

Источник: eurointegration.com.ua

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