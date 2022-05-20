Під впливом міжнародних санкцій, економіка країни-окупанта продовжує стабільно руйнуватися - ГУР

● Бравурні заяви керівництва кремля про фінансове зростання рф, покращення добробуту росіян та “все йде за планом”, протирічать прогнозам їхнього ж міністерства економіки. Урядовці оцінили спад економіки до кінця 2022 року на рівні 8,8 відсотків.

● За найоптимістичнішими для країни-агресора сценаріями, видобуток нафти знизиться на 9,3 %, газу на 5,5 %. Також на 20 % скоротиться експорт нафтопродуктів та на 10 % експорт газу.

● Bank of New York повідомив власників російських євробондів, що через санкції Євросоюзу відмовляється виконувати функції довірчого управителя цих паперів. Deutsche Bank перестав працювати з низкою великих російських банків, закривши їм кореспондентські рахунки. Такі дії можуть спричинити проблеми при переказах росіянами коштів за кордон. Раніше схоже рішення ухвалила група Raiffeisen. Французька група Societe Generale завершила операцію з продажу Росбанку та всіх своїх російських активів.

● Після введення санкцій різко скоротилося надходження до росії китайських технологій: постачання ноутбуків з Китаю до росії в березні впало порівняно з лютим на 40%; імпорт смартфонів скоротився на 2/3; імпорт телекомунікаційного мережевого обладнання впав на 98%.

● Військове вторгнення в Україну не минуло безслідно і для малого бізнесу рф. У березні та квітні в росії зареєстровано понад 60 тисяч справ про банкрутство.

Источник: https://t.me/DIUkraine/514

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