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Перший публічно заявлений візит представників Ізраїлю до Саудівської Аравії

Перший публічно заявлений візит представників Ізраїлю до Саудівської Аравії

Ізраїльська делегація взяла участь у засіданні ЮНЕСКО в Ер-Ріяді. Це перший публічно заявлений візит представників Ізраїлю до Саудівської Аравії — Reuters.

Джерело журналістів повідомляє, що до складу делегації увійшли:

● заступник очільника МЗС з міжнародних організацій;

● посол при міжнародних організаціях у Парижі;

● делегат від Міносвіти;

● голова Управління давнини Ізраїлю.

Саудівська Аравія не визнає Ізраїль і не приєдналася до угод, в рамках яких Тель-Авів e 2020 році встановив зв'язки з країнами Перської затоки — ОАЕ та Бахрейном, пише BBC.

"Швидше за все, це (візит делегації — ред.) результат того, що Саудівська Аравія стала більш відкритою для світу, в який увійдуть і ізраїльтяни, а не результат покращення двосторонніх відносин", — вважає саудівський аналітик та експерт із двосторонніх відносин Азіз Альгашіан.

Наразі ані Ізраїль, ані Саудівська Аравія, ані ЮНЕСКО цей візит не коментують.

Джерело: https://t.me/znua_live/111887

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