ЗМІ повідомили, скільки Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану

Перехоплення Ізраїлем запущених Іраном під час нічної атаки ракет і безпілотників коштувало Тель-Авіву за різними оцінками 0,5-1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на іноземні ЗМІ.

Зокрема, TRT World цитує колишнього фінансового радника начальника Генштабу Ізраїлю бригадного генерала Рама Амінаха, який зазначив, що відбиття нічної атаки коштувало Ізраїлю 4-5 мільярдів шекелів, що становить близько 1,08-1,35 млрд доларів.

«Одна ракета Arrow, використана для перехоплення іранської балістичної ракети, коштує 3,5 мільйона доларів, а вартість однієї ракети Magic Wand 1 мільйон доларів, і це крім вильотів літаків, які брали участь у перехопленні іранських безпілотників», - сказав Амінах у коментарі ЗМІ.

Натомість старший науковий співробітник офісу Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Єгошуа Каліскі у коментарі The Wall Street Journal зазначив, що вартість перехоплення Ізраїлем іранських ракет і безпілотників під час суботньої атаки оцінюється в 2,1 мільярда ізраїльських шекелів, або понад 550 мільйонів доларів. Його оцінка враховує витрати, пов’язані з перехопленням половини іранських ракет і безпілотників, включно з використанням системи ППО «Праща Давида» (інша назва Magic Wand), а також вартість перебування 100 ізраїльських військових літаків у повітрі протягом шести годин, включаючи пальне та озброєння.

Джерело: ukrinform.ua

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