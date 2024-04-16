Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 143

ЗМІ повідомили, скільки Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану

ЗМІ повідомили, скільки Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану

Перехоплення Ізраїлем запущених Іраном під час нічної атаки ракет і безпілотників коштувало Тель-Авіву за різними оцінками 0,5-1 мільярда доларів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на іноземні ЗМІ.

Зокрема, TRT World цитує колишнього фінансового радника начальника Генштабу Ізраїлю бригадного генерала Рама Амінаха, який зазначив, що відбиття нічної атаки коштувало Ізраїлю 4-5 мільярдів шекелів, що становить близько 1,08-1,35 млрд доларів.

«Одна ракета Arrow, використана для перехоплення іранської балістичної ракети, коштує 3,5 мільйона доларів, а вартість однієї ракети Magic Wand 1 мільйон доларів, і це крім вильотів літаків, які брали участь у перехопленні іранських безпілотників», - сказав Амінах у коментарі ЗМІ.

Натомість старший науковий співробітник офісу Інституту досліджень національної безпеки в Тель-Авіві Єгошуа Каліскі у коментарі The Wall Street Journal зазначив, що вартість перехоплення Ізраїлем іранських ракет і безпілотників під час суботньої атаки оцінюється в 2,1 мільярда ізраїльських шекелів, або понад 550 мільйонів доларів. Його оцінка враховує витрати, пов’язані з перехопленням половини іранських ракет і безпілотників, включно з використанням системи ППО «Праща Давида» (інша назва Magic Wand), а також вартість перебування 100 ізраїльських військових літаків у повітрі протягом шести годин, включаючи пальне та озброєння.

Джерело: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

16 квітня 1898 р. народився Іван Трейко, повстанський отаман, генерал-хорунжий УПА
Сегодня 10:41    8
Парашутисти ОУН та ЗП УГВР виконали 8 десантувань на території України
Сегодня 10:16    52
СБУ затримала інформатора, який хотів «засвітити» українську ППО під Черкасами та Одесою
Сегодня 09:29    92
«Україна стала центром з торгівлі людьми та зброєю». Це – неправда
Сегодня 09:17    86
США, британці, французи та Ко допомогли Ізраїлю збити 99% дронів та ракет! — А так можна було?
Сегодня 08:55    133
Кулеба закликав партнерів до "сміливих кроків" щодо ППО для України
Сегодня 08:44    121
«10 дней подготовка, и все, и едем» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:34    120
Харківщина, 16 квітня
Сегодня 08:17    95
ЗСУ зупиняють росіян давньогрецькою та римською зброєю, — Forbes
Сегодня 08:12    141
Українці мають ощадливо користуватися електроенергією. Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Сегодня 07:53    129
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 