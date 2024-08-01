Племінник експрезидента США Дональда Трампа Фред заявив, що планує голосувати на виборах за Камалу Гарріс — The Hill

"Я вірю в політику понад політикою, і, без сумніву, політика Камали Гарріс — це те, що я підтримую, тому я голосуватиму за неї. І якщо мене попросять, я буду агітувати за неї без вагань", — додав Фред Трамп.

Видання зазначає, що Фред Трамп і його сестра Мері були активними критиками свого дядька. В інтерв'ю ABC News, яке він дав раніше у вівторок, він назвав спосіб ведення справ колишнім президентом "складним і часом жорстоким".

"І в кожній родині, люди знають це, є свій божевільний дядько. Мій дядько Дональд — атомний божевільний. І він залишив свій слід в історії сім'ї", — заявив Фред Трамп.

Водночас він додав, що якщо Дональд Трамп все таки переможе на майбутніх виборах і після цього запросить його на інавгурацію, Фред її відвідає.

Джерело: https://t.me/znua_live/159993

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