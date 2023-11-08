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Поки Україна засуджує комунізм, росія його виправдовує та прославляє

Поки Україна засуджує комунізм, росія його виправдовує та прославляє

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

7 листопада в рф відзначають День Жовтневої революції 1917 року.

● російські більшовики окупували Україну та вкрали у неї перспективу розвитку як незалежної демократичної держави.

● Комуністична доба стала для українців часом панування тоталітарного режиму, жорстоких репресій та соціальних трагедій (Голодомор, Великий терор, Чорнобиль тощо).

● Україна на державному рівні засудила комуністичний і націонал-соціалістичний тоталітарні режими, які принесли їй стільки горя.

● Натомість росія повертається до виправдання та прославлення найгіршого прояву комунізму – сталінізму. Тепер до цього задіяли російських школярів.

● Непокаране зло повертається. За прикладом більшовиків, росія розпочала агресію проти незалежної України та повторює злочини сталінізму як проти українців, так і проти власних громадян (репресії, депортації, ідеологічна індоктринація тощо).

Джерело: https://t.me/spravdi/34481

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