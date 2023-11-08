Поки Україна засуджує комунізм, росія його виправдовує та прославляє
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
7 листопада в рф відзначають День Жовтневої революції 1917 року.
● російські більшовики окупували Україну та вкрали у неї перспективу розвитку як незалежної демократичної держави.
● Комуністична доба стала для українців часом панування тоталітарного режиму, жорстоких репресій та соціальних трагедій (Голодомор, Великий терор, Чорнобиль тощо).
● Україна на державному рівні засудила комуністичний і націонал-соціалістичний тоталітарні режими, які принесли їй стільки горя.
● Натомість росія повертається до виправдання та прославлення найгіршого прояву комунізму – сталінізму. Тепер до цього задіяли російських школярів.
● Непокаране зло повертається. За прикладом більшовиків, росія розпочала агресію проти незалежної України та повторює злочини сталінізму як проти українців, так і проти власних громадян (репресії, депортації, ідеологічна індоктринація тощо).
Джерело: https://t.me/spravdi/34481