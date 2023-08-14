Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю, в місті Чарна-Білостоцька

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається на східному кордоні – Путін намагається відновити імперію, цього разу імперію Путіна. Але Росія – біла, червона чи путінська – однакова з точки зору методів, які вона використовує, коли йдеться про агресію. Ось чому ми посилюємо польську армію у відповідь на ці загрози", – сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Джерело: https://t.me/liganet/30153

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