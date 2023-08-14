Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:28
Просмотров: 90

Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю, в місті Чарна-Білостоцька

Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю, в місті Чарна-Білостоцька

"Сьогодні ми бачимо, що відбувається на східному кордоні – Путін намагається відновити імперію, цього разу імперію Путіна. Але Росія – біла, червона чи путінська – однакова з точки зору методів, які вона використовує, коли йдеться про агресію. Ось чому ми посилюємо польську армію у відповідь на ці загрози", – сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Джерело: https://t.me/liganet/30153

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Третє питання на референдумі в Польщі стосуватиметься мігрантів – прем'єр
Сегодня 07:30    117
Шольц не торопится
Сегодня 06:45    104
В Польше назвали условия для нормализации отношений между ними и Беларусью
13.08.2023 06:22    174
Списки потенційних воєнкомів на зміну звільненим є
12.08.2023 08:08    195
Розвідники отримали партію дронів-камікадзе від волонтерів
11.08.2023 09:20    180
Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту
11.08.2023 06:10    177
Які саме танки Abrams отримає Україна?
09.08.2023 09:56    209
США вирішили додатково перекинути на Близький Схід понад 3 тис. військовослужбовців
09.08.2023 08:16    163
Сьогодні зранку наші воїни збили черговий вертоліт російських окупантів
09.08.2023 07:40    158
Президент Польщі призначив дату парламентських виборів
09.08.2023 07:28    153
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 