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Польща створює нову військову частину біля кордону з Білоруссю, в місті Чарна-Білостоцька
"Сьогодні ми бачимо, що відбувається на східному кордоні – Путін намагається відновити імперію, цього разу імперію Путіна. Але Росія – біла, червона чи путінська – однакова з точки зору методів, які вона використовує, коли йдеться про агресію. Ось чому ми посилюємо польську армію у відповідь на ці загрози", – сказав міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
Джерело: https://t.me/liganet/30153