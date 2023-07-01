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Попри суспільний резонанс, уряд призначив Олену Думу головою АРМА

Попри суспільний резонанс, уряд призначив Олену Думу головою АРМА

Попри суспільний резонанс, уряд призначив Олену Думу головою АРМА — Transparency International Ukraine.

Призначення Думи підтверджує і народний депутат Ярослав Железняк.

Напередодні громадські організації та фахова спільнота виступили категорично проти обрання Думи головою Агентства. Занепокоєність громадянського суспільства зауважили і посли G7.

На думку фахівців, Дума не відповідає вимогам, які ставляться до очільника АРМА, а деякі факти з її біографії становлять пряму загрозу для діяльності Агентства.

"Рішення щодо призначення Думи точно відіб’ється на майбутньому АРМА. І, на жаль, скоріше за все, у негативному світлі.

Створення і належне функціонування Агентства — це одна з вимог безвізу. Тому невміле, і тим більше політично заангажоване управління АРМА може вплинути і на євроінтеграційний процес", — зазначив виконавчий директор TI Ukraine Андрій Боровик.

https://t.me/znua_live/100458

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