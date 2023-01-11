Постійні місії МАГАТЕ, інспекція Рівненської АЕС та можливості працюючих енергоблоків. Яка наразі ситуація в енергетиці?

Детальну інформацію повідомив в.о. голови Держатомрегулювання – головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков:

● На підконтрольній Україні території експлуатуються дев'ять енергоблоків АЕС, з них в мережі на повній потужності – вісім, ще один енергоблок – на плановому ремонті.

● Атомні електростанції закривають понад 50% споживання електрики в Україні.

● Усі шість енергоблоків Запорізької АЕС зупинені й окупанти не дають можливості вивести енергоблоки на потужності для роботи в енергосистемі України.

● Під час обстеження Рівненської АЕС, інспектори МАГАТЕ порушень не виявили і зауважень з їхнього боку не було. Мета інспекції – перевірка відсутності незаявлених ядерних матеріалів.

● Незабаром МАГАТЕ розгорне на всіх АЕС постійні моніторингові місії на діючих українських атомних електростанціях, а також на Чорнобильській АЕС.

● Інспектори агентства фіксуватимуть стан ядерної та радіаційної безпеки на ядерних установках в умовах війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/23789

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