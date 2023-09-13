Прем'єр Польщі підтвердив, що його країна не буде відновлювати імпорт українського зерна з 15 вересня.

"Польща не дозволить затопити нас українським зерном. Незалежно від того, яким буде рішення чиновників Брюсселя, ми не відкриємо наших кордонів", – каже він у передвиборчому ролику.

Раніше партія "Права і справедливості" заявила, що Польща буде надалі підтримувати Україну, але вони "не згодні, аби бюрократи ЄС нав'язували свою владу".

Прем'єр України повідомив , що "у випадку порушення торгового права в інтересах передвиборчого політичного популізму" Україна звернеться до арбітражу СОТ щодо компенсації збитків за порушення норм ГАТТ (Генеральна угода з тарифів і торгівлі, – ред.)

Джерело: https://t.me/gruntmedia/37292

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