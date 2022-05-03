Президент Франции Макрон снова позвонил путину

В Кремле уже озвучили свою версию разговора:

● Президент россии рассказал о ходе «военной операции», в том числе об «освобождении Мариуполя и эвакуации гражданских лиц с «Азовстали».

● «Российская сторона по-прежнему открыта к диалогу» с Украиной.

● Путин «обратил внимание» на «игнорирование странами-членами ЕС военных преступлений украинских силовиков».

● С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. Владимир Путин подчеркнул, что ситуацию в данном вопросе осложнили западные санкции.

Источник: https://t.me/u_now/46867

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